Увеличивают боевую часть с поражающими элементами: в ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101

россияне пытаются модернизировать ракеты "Х-101", увеличивая боевую часть за счет уменьшения топливного отдела. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, пишет УНН.

Детали

По его словам, модернизация вызвана тем, что в преодолении тысяч километров для этих ракет нет необходимости, поскольку россия их использует на значительно меньшей дистанции.

"Скорее всего, речь идет о добавлении еще одной боевой части за счет уменьшения топливного отдела. Они увеличивают боевую часть с поражающими элементами, которые могут наносить поражение по большей части незащищенных объектов. Это может быть и живая сила. Когда они атакуют мирные города, то ясно, на что это направлено: на большое количество жертв, на убийство мирных украинцев. Это будет наносить больший вред за счет маленьких металлических элементов, в том числе для автомобилей", - сообщил Евлаш.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал об особенностях ракет "Х-101", которые были определены во время предыдущих экспертиз.

"Существенных инноваций, к счастью, нет. На отдельных обломках идентифицируем маркировку с датой производства в 3-4 квартале 2023 года. Например, есть клапан от топливной системы, изготовленный в сентябре 2023 года, и ряд подобных маркировок на элементах из рулевых механизмов.

Также дополнением использования "Х-101" стали постановщики пассивных помех, отстрел дипольных отражателей. Это действие направлено на снижение эффективности украинской противовоздушной обороны", - отмечал Рувин.