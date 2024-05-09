Увеличивают боевую часть с поражающими элементами: в ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  85663 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  100718 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  127912 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  126283 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  130860 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121101 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167594 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150453 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149625 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  293810 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Новости по теме
Увеличивают боевую часть с поражающими элементами: в ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101

Увеличивают боевую часть с поражающими элементами: в ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101

  •  7557 просмотра
Поминальные дни в Украине: обеспечивать безопасность будет более 12 тыс. правоохранителей

Поминальные дни в Украине: обеспечивать безопасность будет более 12 тыс. правоохранителей

  •  6627 просмотра
Рада поддержала законопроект о предоставлении иностранцам-добровольцам гражданства Украины

Рада поддержала законопроект о предоставлении иностранцам-добровольцам гражданства Украины

  •  9048 просмотра
Угроза баллистики: в Киеве и ряде регионов объявили воздушную тревогу

Угроза баллистики: в Киеве и ряде регионов объявили воздушную тревогу

  •  8441 просмотра
Национальное военное мемориальное кладбище: как будут выглядеть памятники

Национальное военное мемориальное кладбище: как будут выглядеть памятники

  •  8619 просмотра
Собранная в Украине машина для разминирования MV-4 прошла сертификацию

Собранная в Украине машина для разминирования MV-4 прошла сертификацию

  •  7195 просмотра
Рекорд дальности в 1500 км: по НПЗ в Башкирии ударил дрон СБУ - источник

Рекорд дальности в 1500 км: по НПЗ в Башкирии ударил дрон СБУ - источник

  •  7673 просмотра
Купянск утром армия рф накрыла артиллерийским огнем: есть жертва

Купянск утром армия рф накрыла артиллерийским огнем: есть жертва

  •  8077 просмотра
ГБР и СБУ задержали дезертира, который снимал видео об уклонении от службы

ГБР и СБУ задержали дезертира, который снимал видео об уклонении от службы

  •  7331 просмотра
Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

  •  8104 просмотра

Популярные

Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

  •  117970 просмотра
ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

  •  115101 просмотра
На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара

На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара

  •  113358 просмотра
В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости

В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости

  •  112392 просмотра
9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

  •  118050 просмотра

Публикации

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

  •  81567 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  255118 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  293810 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  291471 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  399770 просмотра

Увеличивают боевую часть с поражающими элементами: в ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101

В ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101.

Война •   •  7557 просмотра
Увеличивают боевую часть с поражающими элементами: в ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101

Поминальные дни в Украине: обеспечивать безопасность будет более 12 тыс. правоохранителей

Более 12 000 правоохранителей будут обеспечивать общественную безопасность и общественный порядок на более 9 000 кладбищах во время поминальных дней в Украине, с некоторыми ограничениями из-за минной опасности в отдельных регионах.

Общество •   •  6627 просмотра
Поминальные дни в Украине: обеспечивать безопасность будет более 12 тыс. правоохранителей

Рада поддержала законопроект о предоставлении иностранцам-добровольцам гражданства Украины

Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий иностранцам, которые служат в вооруженных силах Украины, получать украинское гражданство и предоставлять вид на жительство членам их семей.

Война •   •  9048 просмотра
Рада поддержала законопроект о предоставлении иностранцам-добровольцам гражданства Украины

Угроза баллистики: в Киеве и ряде регионов объявили воздушную тревогу

Киев объявил воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия, жителей призвали немедленно искать укрытие, а воздушная тревога действует на большей части территории Украины.

Война •   •  8441 просмотра
Угроза баллистики: в Киеве и ряде регионов объявили воздушную тревогу

Национальное военное мемориальное кладбище: как будут выглядеть памятники

На Национальном военном мемориальном кладбище установлены стандарты для надгробий, которые позволяют размещать на памятниках только государственный герб, фотографию, личные данные, религиозный символ и высшую награду защитника на момент захоронения.

Общество •   •  8619 просмотра
Национальное военное мемориальное кладбище: как будут выглядеть памятники

Собранная в Украине машина для разминирования MV-4 прошла сертификацию

Украинская компания A3tech получила сертификат на свою машину для разминирования DOK-ING MV-4, что позволяет ей перейти к промышленному производству для государственных учреждений и операторов по гуманитарному разминированию.

Война •   •  7195 просмотра
Собранная в Украине машина для разминирования MV-4 прошла сертификацию

Рекорд дальности в 1500 км: по НПЗ в Башкирии ударил дрон СБУ - источник

Беспилотник СБУ нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, пролетев расстояние 1500 км и повредив установку каталитического крекинга.

Война •   •  7673 просмотра
Рекорд дальности в 1500 км: по НПЗ в Башкирии ударил дрон СБУ - источник

Купянск утром армия рф накрыла артиллерийским огнем: есть жертва

9 мая российские войска обстреляли Купянск Харьковской области, ранив 48-летнюю женщину и убив 51-летнего мужчину, что стало поводом для расследования военных преступлений и умышленного убийства.

Война •   •  8077 просмотра
Купянск утром армия рф накрыла артиллерийским огнем: есть жертва

ГБР и СБУ задержали дезертира, который снимал видео об уклонении от службы

Мужчина, который сбежал с военной службы и подстрекал других к дезертирству в видеоролике, был задержан. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  7331 просмотра
ГБР и СБУ задержали дезертира, который снимал видео об уклонении от службы

Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

Более 100 человек погибли и 128 пропали без вести из-за сильных ливней и масштабных наводнений, которые разрушили мосты и здания в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, заставив более 163 000 жителей эвакуироваться из своих домов, а дальнейшие ливни, как ожидается, еще больше усугубят ситуацию.

Новости Мира •   •  8104 просмотра
Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести