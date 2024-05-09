У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Увеличивают боевую часть с поражающими элементами: в ВС ВСУ рассказали о модернизации врагом ракет Х-101
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Поминальные дни в Украине: обеспечивать безопасность будет более 12 тыс. правоохранителей
Более 12 000 правоохранителей будут обеспечивать общественную безопасность и общественный порядок на более 9 000 кладбищах во время поминальных дней в Украине, с некоторыми ограничениями из-за минной опасности в отдельных регионах.
Рада поддержала законопроект о предоставлении иностранцам-добровольцам гражданства Украины
Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий иностранцам, которые служат в вооруженных силах Украины, получать украинское гражданство и предоставлять вид на жительство членам их семей.
Угроза баллистики: в Киеве и ряде регионов объявили воздушную тревогу
Киев объявил воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия, жителей призвали немедленно искать укрытие, а воздушная тревога действует на большей части территории Украины.
Национальное военное мемориальное кладбище: как будут выглядеть памятники
На Национальном военном мемориальном кладбище установлены стандарты для надгробий, которые позволяют размещать на памятниках только государственный герб, фотографию, личные данные, религиозный символ и высшую награду защитника на момент захоронения.
Собранная в Украине машина для разминирования MV-4 прошла сертификацию
Украинская компания A3tech получила сертификат на свою машину для разминирования DOK-ING MV-4, что позволяет ей перейти к промышленному производству для государственных учреждений и операторов по гуманитарному разминированию.
Рекорд дальности в 1500 км: по НПЗ в Башкирии ударил дрон СБУ - источник
Беспилотник СБУ нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, пролетев расстояние 1500 км и повредив установку каталитического крекинга.
Купянск утром армия рф накрыла артиллерийским огнем: есть жертва
9 мая российские войска обстреляли Купянск Харьковской области, ранив 48-летнюю женщину и убив 51-летнего мужчину, что стало поводом для расследования военных преступлений и умышленного убийства.
ГБР и СБУ задержали дезертира, который снимал видео об уклонении от службы
Мужчина, который сбежал с военной службы и подстрекал других к дезертирству в видеоролике, был задержан. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести
Более 100 человек погибли и 128 пропали без вести из-за сильных ливней и масштабных наводнений, которые разрушили мосты и здания в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, заставив более 163 000 жителей эвакуироваться из своих домов, а дальнейшие ливни, как ожидается, еще больше усугубят ситуацию.