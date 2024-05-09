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Збільшують бойову частину з вражаючими елементами: у ПС ЗСУ розповіли про модернізацію ворогом ракет Х-101

Збільшують бойову частину з вражаючими елементами: у ПС ЗСУ розповіли про модернізацію ворогом ракет Х-101

Київ • УНН

 • 17259 перегляди

У ПС ЗСУ розповіли про модернізацію ворогом ракет Х-101.

росіяни намагаються модернізувати ракети "Х-101", збільшуючи бойову частину за рахунок зменшення паливного відділу. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, пише УНН.

Деталі

За його словами, модернізація викликана тим, що у подоланні тисяч кілометрів для цих ракет немає необхідності, оскільки росія їх використовує на значно меншій дистанції.

"Найімовірніше, йдеться про додавання ще однієї бойової частини за рахунок зменшення паливного відділу. Вони збільшують бойову частину з вражаючими елементами, які можуть завдавати ураження по більшій частині незахищених об’єктів. Це може бути і жива сила. Коли вони атакують мирні міста, то ясно, на що це спрямовано: на велику кількість жертв, на вбивство мирних українців. Це завдаватиме більшу шкоду за рахунок маленьких металевих елементів, в тому числі для автівок",  - повідомив Євлаш.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів про особливості ракет "Х-101", які були визначені під час попередніх експертиз.

"Суттєвих інновацій, на щастя, немає. На окремих уламках ідентифікуємо маркування з датою виробництва у 3-4 кварталі 2023 року. Наприклад, є клапан від паливної системи, виготовлений у вересні 2023 року, і низка подібних маркувань на елементах з рульових механізмів.

Також доповненням використання "Х-101" стали постановники пасивних завад, відстрілювання дипольних відбивачів. Ця дія спрямована на зниження ефективності української протиповітряної оборони", - зазначав Рувін.

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