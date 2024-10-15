Утренний взрыв был за пределами Николаева - мэр
Киев • УНН
В Николаеве произошел взрыв в 11:00 за пределами города, сообщил городской голова Александр Сенкевич. Ранее было объявлено предупреждение о ракетной опасности, количество раненых возросло до 23.
Утренний взрыв произошел за пределами города Николаев, сообщил городской голова Александр Сенкевич в эфире «Суспільне. Студия», пишет УНН.
Детали
«Взрыв в 11:00 произошел за пределами города», в эфире »Суспільне. Студия» рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Напомним,
Ранее сегодня, 15 октября, в Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности.
Ракетная атака врага на Николаев: количество раненых возросло до 2315 октября 2024, 07:48 • 7286 просмотров