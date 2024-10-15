Утренний взрыв был за пределами Николаева - мэр

Утренний взрыв произошел за пределами города Николаев, сообщил городской голова Александр Сенкевич в эфире «Суспільне. Студия», пишет УНН.

Детали

«Взрыв в 11:00 произошел за пределами города», в эфире »Суспільне. Студия» рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Напомним,

Ранее сегодня, 15 октября, в Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности.

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