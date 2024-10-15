Ранковий вибух був за межами Миколаєва - мер
Київ • УНН
Ранковий вибух стався за межами міста Миколаїв, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Ранковий вибух стався за межами міста Миколаїв, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі "Суспільне. Студія", пише УНН.
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"На даний момент можемо констатувати, що звук вибуху, який чули миколаївці, відбувся за межами міста. Ми не фіксуємо на території міста влучання будь-яких вибухонебезпечних предметів", - розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо
Раніше сьогодні, 15 жовтня, у Миколаєві пролунав вибух після попередження про ракетну небезпеку.
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