"Успешное поражение": ССО показали кадры после удара по нефтебазе в пригороде орла в рф
Киев • УНН
ССО ВСУ сообщили, что беспилотники успешно поразили крупный терминал нефтепродуктов в пригороде орла. Объект является частью военно-промышленного комплекса рф и обеспечивает поставки топлива для армии.
Силы специальных операций ВСУ подтвердили удар по крупной нефтебазе в рф, в пригороде орла, и показали кадры пожара, пишет УНН.
Детали
"Беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде орла в ночь на 14 декабря. Тщательно спланировав операцию, военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели успешное поражение линейной производственно-диспетчерской станции, где начался мощный пожар", - сообщили в ССО ВСУ в Telegram.
Линейная производственно-диспетчерская станция в поселке Стальной Конь, как указано, является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии рф.
"Работаем дальше!" - отметили в ССО.
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в орловской области рф14 дек. 2024, 08:19 • 11080 просмотров