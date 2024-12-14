"Успешное поражение": ССО показали кадры после удара по нефтебазе в пригороде орла в рф

Силы специальных операций ВСУ подтвердили удар по крупной нефтебазе в рф, в пригороде орла, и показали кадры пожара, пишет УНН.

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"Беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде орла в ночь на 14 декабря. Тщательно спланировав операцию, военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели успешное поражение линейной производственно-диспетчерской станции, где начался мощный пожар", - сообщили в ССО ВСУ в Telegram.

Линейная производственно-диспетчерская станция в поселке Стальной Конь, как указано, является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии рф.

"Работаем дальше!" - отметили в ССО.

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в орловской области рф