Усиление атак рф и угроза проникновения ДРГ: Совет обороны Киева принял срочные решения

Из-за последних ракетных ударов врага по Киеву и угрозы попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп Совет обороны принял ряд решений. В частности, в столице усилят меры безопасности и пересмотрят правила проведения массовых мероприятий. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе КГВА, передает УНН.

Как отмечается, поводом заседания Совета Обороны стали последние ракетные удары с применением вооружения с кратчайшим временем прилета.

"Кроме того не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице", - указали в КГВА.

Совет Обороны Киева принял решение:

1) Безотлагательно проработать вопрос о проведении в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение многочисленного количества людей.

2) Пересмотреть нормативно-распорядительные документы по жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

3) Всем силовым и военным структурам города Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить принятие всех необходимых мер, способствующих безопасности граждан Киева, указали в КГВА.

4) Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.

Также в КГВА предупредили, что отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации направленной на дестабилизацию ситуации в столице.

Киевлян попросили сохранять спокойствие и не паниковать. В КГВА назвали принятые решения - превентивными мерами.

Готовили ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ: задержана агентурная группа фсб