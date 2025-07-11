Ущерб в 25,5 млн грн при закупке леса: подполковнику ВСУ сообщено о подозрении

Офицер ВСУ, превысив полномочия, закупил лесоматериалы на 91,6 млн грн, включив безосновательную доставку в зону боевых действий. Это повлекло ущерб госбюджету на 25,533 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Деснянской специализированной прокуратурой в сфере обороны совместно с ГБР сообщено о подозрении заместителю командира одной из воинских частей (лицо, уполномоченное по вопросам проведения закупок) подполковнику Вооруженных Сил Украины о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - говорится в сообщении.

Превышая предоставленные ему служебные полномочия, офицер в рамках выполнения договора от 20.02.2023 на общую сумму 91,6 млн грн осуществил закупку лесоматериалов у частной фирмы с нарушением требований действующего законодательства.

В частности, он безосновательно включил в договор условия доставки лесоматериалов в зону проведения активных боевых действий (исключительно передний край обороны), а не в воинскую часть, что повлекло ущерб государственному бюджету в виде излишне использованных и уплаченных бюджетных средств на общую сумму 25,533 млн гривен.

Убытки подтверждаются заключением судебной экономической экспертизы.

Также проведены обыски на территории воинской части и по месту жительства подозреваемого военнослужащего.

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