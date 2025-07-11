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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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25,5 млн грн збитків на закупівлі лісу: підполковнику ЗСУ повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Заступнику командира військової частини повідомлено про підозру за перевищення повноважень. Офіцер закупив лісоматеріали з порушенням, включивши доставку до зони бойових дій замість військової частини, що спричинило збитки у 25,5 млн гривень.

25,5 млн грн збитків на закупівлі лісу: підполковнику ЗСУ повідомлено про підозру

Офіцер ЗСУ, перевищивши повноваження, закупив лісоматеріали на 91,6 млн грн, включивши безпідставну доставку до зони бойових дій. Це спричинило збитки держбюджету на 25,533 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деснянською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони спільно з ДБР повідомлено про підозру заступнику командира однієї з військових частин (особа, уповноважена з питань проведення закупівель) підполковнику Збройних Сил України про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України

- йдеться у повідомленні.

Перевищуючи надані йому службові повноваження, офіцер в межах виконання договору від 20.02.2023 на загальну суму 91,6 млн грн здійснив закупівлю лісоматеріалів у приватної фірми з порушенням вимог чинного законодавства.

Зокрема, він безпідставно включив в договір умови доставки лісоматеріалів до зони проведення активних бойових дій (виключно передній край оборони), а не до військової частини, що спричинило збитки державному бюджету у вигляді зайво використаних і сплачених бюджетних коштів на загальну суму 25,533 млн гривень.

Збитки підтверджуються висновком судової економічної експертизи.

Також проведено обшуки на території військової частини та за місцем проживання підозрюваного військовослужбовця.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
Збройні сили України
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