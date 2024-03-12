Уровень жизни украинских беженцев улучшился в сравнение с 2023 годом

С мая 2023 года, вырос уровень экономического благополучия украинских беженцев: процент тех, кто сталкивается с нехваткой на еду или одежду, уменьшился на 10%. Об этом свидетельствуют данные Центра экономической стратегии, пишет УНН.

Детали

По данным Центра начиная с мая 2023 года, экономическое положение украинских беженцев ощутимо улучшилось: процент тех, кто сталкивается с нехваткой на еду или одежду, уменьшился на 10 процентных пунктов.

Также продолжает снижаться уровень неудовлетворенности объемом социальных выплат. Это объясняется, в частности, увеличением возможностей трудоустройства и ростом доходов.

Также исследование свидетельствует, что с мая 2023 года процент тех, кто занят на рынке труда, вырос с 39% до 45%. Кроме того, уменьшается процент тех, кто не активно ищет работу. Более 60% имеют теперь более высокие доходы, чем до 24 февраля 2022 года. В ноябре 2022 года этот показатель составлял 43%.

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Напомним

Ранее УНН писал, что одна из партий Германии предлагает прекратить выплату гражданской помощи новоприбывшим украинским беженцам и уменьшить социальные стимулы для них, ограничив помощь 460 евро в месяц в соответствии с Законом о помощи искателям убежища.