Уровень Днепра в Киеве за одни сутки поднялся на 29 см на фоне весеннего паводка - КГВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  14367 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  102533 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  124988 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  125399 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  125891 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120176 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108865 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123157 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121162 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118975 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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11 марта 2024, 08:40  •  253375 просмотра

Уровень Днепра в Киеве за одни сутки поднялся на 29 см на фоне весеннего паводка - КГВА

Из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища уровень воды в Днепре в Киеве за сутки поднялся на 29 см, но аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.

Общество •   •  5120 просмотра
Уровень Днепра в Киеве за одни сутки поднялся на 29 см на фоне весеннего паводка - КГВА

Оборудование, как в госпиталях: Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд

Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд, оборудованных как больницы, способных оказывать неотложную помощь и даже проводить операции на ходу, для перевозки тяжелораненых украинских солдат.

Война •   •  5846 просмотра
Оборудование, как в госпиталях: Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

В 2022 году Украина подписала около 180 контрактов на закупку боеприпасов, что почти вдвое больше, чем 90 контрактов, подписанных в 2023 году, всего более 640 контрактов на закупку оружия и боеприпасов в течение 2022-2023 годов, из которых около 300 завершено по состоянию на 6 марта 2024 года.

Война •   •  14367 просмотра
Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф

В Главном управлении разведки МО Украины назвали заявление главы российского "ростелекома" о кибервойне против украинской разведки неуклюжей попыткой легитимизировать незаконные выборы и оправдать правление путина.

Война •   •  8092 просмотра
ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф

Получал в подарок аренду жилья: НАПК составило протокол за админнарушение на экс-заместителя главы Нацполиции

Бывший заместитель главы Национальной полиции Украины получал подарки в виде аренды жилья по ценам ниже минимальной рыночной их стоимости.

Криминал и ЧП •   •  6320 просмотра
Получал в подарок аренду жилья: НАПК составило протокол за админнарушение на экс-заместителя главы Нацполиции

Шольц и Зеленский обсудили ситуацию в Украине: Германия заверила в продолжении военной поддержки

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил ситуацию в Украине с Президентом Владимиром Зеленским, который поблагодарил Германию за военную поддержку, и Германия продолжит оказывать военную помощь Украине.

Война •   •  10173 просмотра
Шольц и Зеленский обсудили ситуацию в Украине: Германия заверила в продолжении военной поддержки

НБУ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии

В феврале годовая инфляция замедлилась до 4,3%, но ожидается, что ее рост ускорится во втором полугодии, согласно данным Национального банка Украины.

Экономика •   •  6959 просмотра
НБУ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии

В Киеве из-за ДТП на Кольцевой дороге образовалась пробка

На Кольцевой дороге в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее перебои в движении в направлении Жулянского путепровода, один автомобиль перевернулся.

Киев •   •  11069 просмотра
В Киеве из-за ДТП на Кольцевой дороге образовалась пробка

Смогут противостоять РЭБ и сами определять маршрут: в Минцифры рассказали, какие наземные дроны разрабатываются для ВСУ

Вооруженные силы разрабатывают наземные беспилотники, способные противостоять радиоэлектронной борьбе, автономно определять маршруты без GPS или искусственного интеллекта и выполнять различные боевые задачи, такие как нанесение огневого поражения, штурм позиций, минирование, разминирование, медицинская эвакуация, логистика, разведка и атаки камикадзе.

Война •   •  11732 просмотра
Смогут противостоять РЭБ и сами определять маршрут: в Минцифры рассказали, какие наземные дроны разрабатываются для ВСУ

российский ЦИК "накручивает" количество избирателей на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

Оккупанты планируют завысить явку на "выборах" президента рф на временно оккупированных территориях, чтобы создать ложную картину поддержки оккупации местными жителями.

Война •   •  11594 просмотра
российский ЦИК "накручивает" количество избирателей на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления