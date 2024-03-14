Уровень Днепра в Киеве за одни сутки поднялся на 29 см на фоне весеннего паводка - КГВА

Из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища уровень воды в Днепре в Киеве за одни сутки поднялся на 29 см. Объявлен І уровень опасности гидрологических явлений. Однако пока аварийных подтоплений по городу не зафиксировано, сообщили в четверг в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

За последние сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся аж на 29 см. По состоянию на 14.03.2014, он составляет 583 см над "0" поста. Температура воды - 3,4 град. С. - говорится в сообщении.

Согласно данным мониторинга, за последние 5 дней уровень крупнейшей реки Украины в пределах столицы вырос на 45 см.

В КГВА отмечают, что вода поднимается в результате увеличения сбросов из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья. Поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

"Уровень опасности гидрологических явлений І (желтый)", - отметили в КГВА.

Однако в КГВА успокоили, что на данный момент половодье Киеву угрозы не несет. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массиве города вне опасности. До критического уровня воды еще более 1,3 м.

По информации Укргидрометцентра, в последующие дни уровень Днепра в Киеве будет удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.

Дополнение

1 марта сообщалось, что из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища уровень воды в Днепре в Киеве за последние 8 дней поднялся на 65 см.