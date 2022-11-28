Впервые за несколько суток россия вывела в Черное море ракетоноситель – Силы обороны юга

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"В Черном море появился (впервые – ред.) за длительное время, несколько суток не было, ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, который несет восемь ракет типа "Калибр" на борту. Это говорит о то, что подготовка шла, и в пунктах базирования также находятся ракетоносители, которые снаряжены и могут быть подключены к службе в течение нескольких часов", – сказала Гуменюк.

Она призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Тяжесть нашего врага к своим скрепам и традициям может быть критической. Вполне вероятно, что начало недели будет знаменовано такой атакой", – добавила спикер.

Напомним

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит новые ракетные удары по Украине.

26 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть информация о новых ракетных ударах на следующей неделе. Он не исключил, что будут блэкауты, поэтому призвал украинцев запастись продуктами.