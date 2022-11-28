Уперше за кілька діб росія вивела в Чорне море ракетоносій – Сили оборони півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Новий тиждень в Україні може розпочатися з чергової ракетної атаки – вперше за кілька діб росія вивела в Чорне море ракетоносій. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк, передає УНН.
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"У Чорному морі з'явився (вперше – ред.) за тривалий час, декілька діб не було, ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу "Калібр" на борту. Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування також знаходяться ракетоносії, які споряджені і можуть бути долучені до служби протягом кількох годин", – сказала Гуменюк.
Вона закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Тяжіння нашого ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним. Цілком імовірно, що початок тижня буде знаменований такою атакою", – додала речниця.
Нагадаємо
27 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія готує нові ракетні удари по Україні.
26 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що є інформація про нові ракетні удари наступного тижня. Він не відкинув, що будуть блекаути, тому закликав українців запастися продуктами.