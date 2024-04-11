Умеров встретился с министром обороны Литвы: обсудили ситуацию на фронте и военные потребности Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел в Киеве переговоры со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом во время его первого зарубежного визита в должности. Министры обсудили ситуацию на фронте и насущные военные потребности Украины, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

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Как сообщается, Умеров подробно проинформировала литовскую делегацию о ситуации на поле боя, о насущных военных потребностях Украины.

Также министр обороны Украины отметил, что ведущая роль Литвы в коалиции по разминированию и коалиции дронов является чрезвычайно важной для обороны Украины.

Подписанное по итогам переговоров письмо о намерениях придаст еще большую динамику работе по разминированию украинской земли.

"Народ Литвы очень хорошо знает врага, с которым мы воюем. Я благодарен Лауринасу и его стране за поддержку, которая является особенно ценной для нас", - сказал Умеров.

В ознаменование вклада Литвы в защиту Украины от агрессора Лауринасу Кащюнасу был вручен Орден князя Ярослава Мудрого.

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