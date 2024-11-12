Умеров обсудил с главой Пентагона обеспечение украинской армии до конца года
Киев • УНН
Министр обороны Украины провел разговор с главой Пентагона по усилению украинской армии. Стороны обсудили обеспечение военных необходимыми ресурсами и поблагодарили за поддержку.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Речь шла о усилении украинской армии и обеспечении воинов всем необходимым до конца года, передает УНН.
«Проинформировал об актуальной ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшие шаги по усилению нашей армии и обеспечению украинских воинов всем необходимым до конца года», - сообщил Умеров.
Глава Минобороны поблагодарил США за неизменную поддержку и крепкое партнерство.
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