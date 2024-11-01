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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров и Остин обсудили участие военных КНДР в войне против Украины

Умеров и Остин обсудили участие военных КНДР в войне против Украины

Киев  •  УНН

17:57 • 3593 просмотра

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Министр обороны Украины провел еженедельный разговор с главой Пентагона о ситуации на фронте. Стороны обсудили привлечение КНДР к войне и дальнейшую поддержку оборонной промышленности Украины со стороны США.

Министр обороны Украины Рустем Умеров поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. Говорили о ситуации на фронте, а кроме того - о привлечении оккупантами военных из КНДР в войну против Украины, передает УНН.

Провел еженедельный видеозвонок с министром обороны США Ллойдом Остином. Благодарен американским партнерам за постоянную поддержку Украины в нашей борьбе за независимость. Обсудили текущую ситуацию на фронте, в частности на Покровском и Курском направлениях. Отдельно обсудили привлечение оккупантами военных из КНДР в войну против Украины 

- сообщил Умеров.

По его словам, отдельно сосредоточили внимание на дальнейшей поддержке со стороны США оборонной индустрии Украины. Со своей стороны, Украина активно развивает собственное производство и благодарна Соединенным Штатам за помощь в этом направлении.

«Вместе с союзниками мы продолжим укреплять нашу оборону, обеспечивая Вооруженные Силы всем необходимым. Партнерство между Украиной и США - это реальная сила на поле боя», - резюмировал Умеров.

США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 425 млн долларов1 ноября 2024, 17:31 • 6266 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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