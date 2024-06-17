Умеренные дожди, грозы и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
Умеренные дожди, грозы и ливни на северо-востоке ожидаются сегодня в Украине, температура воздуха будет колебаться в пределах 10-29° по всей стране.
Умеренные дожди, грозы и ливни на северо-востоке ожидаются сегодня в Украине, температура воздуха будет колебаться в пределах 10-29° по всей стране, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 17 июня умеренные дожди, местами грозы, в северо-восточной части местами значительные дожди; ночью в большинстве западных и Винницкой областях без осадков.
Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°, в западных областях 10-15°; днем 21-26°, на юге 24-29°.
На Киевщине
Кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°, днем 21-26°; в Киеве ночью 16-18°, днем 23-25°.