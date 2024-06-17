Помірні дощі, грози та до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
Помірні дощі, місцями грози, на північному сході зливи очікуються сьогодні в Україні, температура повітря коливатиметься в межах 10-29° по всій країні.
Помірні дощі, місцями грози, на північному сході зливи очікуються сьогодні в Україні, температура повітря коливатиметься в межах 10-29° по всій країні, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 17 червня помірні дощі, подекуди грози, у північно-східній частині місцями значні дощі; вночі у більшості західних та Вінницькій областях без опадів.
Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на півдні 24-29°.
На Київщині
Короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 16-18°, вдень 23-25°.