Укрзализныця запустила поезд с первым в Украине детским вагоном: как он выглядит

8-го августа Укрзализныця отправила поезд с первым в Украине детским вагоном. Он отправился по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков - Ясиня в составе поезда №15/16. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что это купейный вагон, адаптированный для комфортного и безопасного путешествия семей с детьми любого возраста. При этом наиболее интересным он будет для детей до 8 лет. Отмечается, что дети будут получать специальные браслеты с указанием купе и контактного номера телефона родителей, при посадке на поезд.

Билеты на этот вагон можно приобрести исключительно в приложении Укрзализныци, где он имеет отдельную маркировку.

В Укрзализныце рассказали какое оснащение будет в детских вагонах:

в коридоре вагона появились интерактивные плакаты, бизиборды с подвижными элементами и детские поручни с мягкой обивкой для безопасного передвижения;

каждое купе будет легко различаться ребенком, поскольку они маркированы "Искорками суперсил" - персонажами кукольного театра, разработанными Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ);

в каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров, а также увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой.

уборная оснащена дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и специальными детскими накладками на унитаз.

Проектирование и капитальный ремонт с модернизацией длились 6 месяцев на мощностях Укрзализныци в специальном цехе. Полностью обновлено базовое оборудование - от кондиционеров и систем отопления до мобильных пандусов - уточнили в Укрзализныце.

Также сообщается, что до конца года Укрзализныця вместе с партнерами планирует запустить еще 7 детских вагонов.

Напомним

Ранее сообщалось, что Укрзализныця открыла продажу билетов на первый детский купейный вагон в поезде Харьков-Ясиня с 8 августа. Вагон, созданный в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, оснащен для комфортного путешествия детей от 0 до 8 лет и их родителей.

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