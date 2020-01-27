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"Укрзализныця" требует более 50 млрд грн в течение 6 лет на обновление локомотивного парка

Киев • УНН

 • 11719 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. “Укрзализныця” нуждается в 51,2 миллиарда гривен в течение шести лет на обновление локомотивного парка. Об этом сообщил член правления АО “Укрзализныця” Франтишек Буреш во время заседания межфракционного депутатского объединения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр компании.

"Укрзализныця" требует более 50 млрд грн в течение 6 лет на обновление локомотивного парка

“Сейчас нам приходится балансировать между обновлением подвижного состава, модернизацией, переоснащением, капитальными и текущими ремонтами локомотивов”, — пояснил Буреш.

По его словам, к 2025 году планируется с привлечением украинских производителей осуществить восстановление и модернизацию 1023 локомотивов и капитальный ремонт 1049 единиц тягового подвижного состава.

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Буреш отметил, что парк локомотивов “Укрзализныци” на сегодняшний день морально и физически устаревший: износ электровозов составляет 94,4%, тепловозов — 98,3%. Из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц, или 5,3%, моложе 25 лет.

В феврале 2018 года “Укрзализныця” подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставках до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долларов.

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В рамках реализации первого этапа сделки заключен договор купли-продажи между General Electric и “Укрэксимбанком” на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

Напомним, Гончарук допустил привлечение консультантов Deutsche Bahn к управлению МПС.

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