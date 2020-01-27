“Укрзалізниця” потребує понад 50 млрд грн протягом 6 років на оновлення локомотивного парку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. “Укрзалізниця” потребує 51,2 мільярда гривень протягом шести років на оновлення локомотивного парку. Про це повідомив член правління АТ "Укрзалізниця" Франтішек Буреш під час засідання міжфракційного депутатського об’єднання, передає УНН із посиланням на пресцентр компанії.
“Зараз нам доводиться балансувати між оновленням рухомого складу, модернізацією, переоснащенням, капітальними та поточними ремонтами локомотивів”, — пояснив Буреш.
За його словами, до 2025 року планується із залученням українських виробників здійснити відновлення та модернізацію 1023 локомотивів і капітальний ремонт 1049 одиниць тягового рухомого складу.
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Буреш наголосив, що парк локомотивів “Укрзалізниці” на сьогоднішній день морально та фізично застарілий: знос електровозів становить 94,4%, тепловозів — 98,3%. Із загального інвентарного парку локомотивів лише 190 одиниць, або 5,3%, молодші за 25 років.
У лютому 2018 року “Укрзалізниця” підписала з американською компанією General Electric рамкову угоду про поставки до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 мільярд доларів.
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У рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і “Укрексімбанком” на поставку наприкінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації виробництва в Україні 10%.
Нагадаємо, Гончарук допустив залучення консультантів Deutsche Bahn до управління Укрзалізницею.