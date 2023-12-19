"Укрзализныця" объявила маршруты на которые увеличат количество вагонов в период зимних праздников
Киев • УНН
Укрзализныця увеличивает количество вагонов на популярных железнодорожных маршрутах, чтобы удовлетворить праздничный спрос, и ввела новый маршрут в Западной Украине на Рождество и Новый год.
В "Укрзализныце" анонсировали на период рождественско-новогодних праздников увеличение вагонов на поезда популярных маршрутов. Об этом информирует пресс-служба железнодорожного перевозчика в телеграм, передает УНН.
Традиционно в декабре имеем рост спроса на путешествия по железной дороге. Поэтому к поездам наиболее ажиотажных направлений добавляем вагоны. ⠀
Детали
Учитывая ежегодный спрос на билеты в новогодне-рождественские праздники Укрзализныця добавила вагонов в поезда по следующим маршрутам:
67/68 Киев - Варшава
7/8 Черновцы - Киев
88/87 Ковель - Запорожье
98/97 Ковель-Киев
194/193 Кривой Рог - Ясиня
192/91 Львов - Киев
Кроме того, на рельсы пустят совершенно новый рейс на Западе Украины:
"А еще провожаем в первый рейс наш новый поезд 143 Сумы - Рахов. Рахов: приятного первого путешествия!", - сообщили в "Укрхалізниці".
"Укрзализныця" назначила праздничный "Рождественский экспресс" в Киеве и Львове18 декабрь 2023, 15:26 • 23872 просмотра
Дополнительно
Ранее УНН предупреждал, что железнодорожные билеты подорожают. Укрзализныця уменьшит скидки и гармонизирует цены на международные рейсы. Цены решили пересмотреть, чтобы обновить парк вагонов и уменьшить общие убытки от пассажирских перевозок по Украине
"Укрзализныця" объявила маршруты на которые увеличат количество вагонов в период зимних праздников
Укрзализныця увеличивает количество вагонов на популярных железнодорожных маршрутах, чтобы удовлетворить праздничный спрос, и ввела новый маршрут в Западной Украине на Рождество и Новый год.
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