"Укрзализныця" объявила маршруты на которые увеличат количество вагонов в период зимних праздников

В "Укрзализныце" анонсировали на период рождественско-новогодних праздников увеличение вагонов на поезда популярных маршрутов. Об этом информирует пресс-служба железнодорожного перевозчика в телеграм, передает УНН.

Традиционно в декабре имеем рост спроса на путешествия по железной дороге. Поэтому к поездам наиболее ажиотажных направлений добавляем вагоны. ⠀ - сообщили в пресс-службе украинского железнодорожного перевозчика.

Детали

Учитывая ежегодный спрос на билеты в новогодне-рождественские праздники Укрзализныця добавила вагонов в поезда по следующим маршрутам:

67/68 Киев - Варшава

7/8 Черновцы - Киев

88/87 Ковель - Запорожье

98/97 Ковель-Киев

194/193 Кривой Рог - Ясиня

192/91 Львов - Киев

Кроме того, на рельсы пустят совершенно новый рейс на Западе Украины:

"А еще провожаем в первый рейс наш новый поезд 143 Сумы - Рахов. Рахов: приятного первого путешествия!", - сообщили в "Укрхалізниці".

"Укрзализныця" назначила праздничный "Рождественский экспресс" в Киеве и Львове

Дополнительно

Ранее УНН предупреждал, что железнодорожные билеты подорожают. Укрзализныця уменьшит скидки и гармонизирует цены на международные рейсы. Цены решили пересмотреть, чтобы обновить парк вагонов и уменьшить общие убытки от пассажирских перевозок по Украине