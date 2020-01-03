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Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину

Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину

Киев • УНН

 • 28269 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Несмотря на то, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь, транзит российской нефти через Украину в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тыс. тонн в сутки. Об этом корреспонденту УНН сообщили в АО "Укртранснафта".

"Транзит российской нефти в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тыс. тонн в сутки", - сообщили в компании в ответ на вопрос корреспондента, повлияло ли прекращение поставок нефти из РФ в Белорусь на Украину.

Напомним, Россия остановила поставки нефти в Беларусь.

В РФ заверили, что прекращение поставок нефти в Беларусь не повлияло на транзит.

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