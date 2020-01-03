Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину

"Транзит российской нефти в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тыс. тонн в сутки", - сообщили в компании в ответ на вопрос корреспондента, повлияло ли прекращение поставок нефти из РФ в Белорусь на Украину.

Напомним, Россия остановила поставки нефти в Беларусь.

В РФ заверили, что прекращение поставок нефти в Беларусь не повлияло на транзит.