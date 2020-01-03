Укртранснафта: припинення поставок нафти з РФ до Білорусі не вплинуло на транзит через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Попри те, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, транзит російської нафти через Україну до Європи здійснюється у плановому режимі на рівні понад 40 тис. тонн на добу. Про це кореспонденту УНН повідомили в АТ "Укртранснафта".
"Транзит російської нафти до Європи здійснюється у плановому режимі на рівні більше 40 тис. тонн на добу", - повідомили у компанії у відповідь на запитання кореспондента, чи вплинуло припинення поставок нафти з РФ до Білорусі на Україну.
Нагадаємо, Росія зупинила поставки нафти у Білорусь.
У РФ запевнили, що припинення поставок нафти до Білорусі не вплинуло на транзит.