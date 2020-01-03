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У РФ запевнили, що припинення поставок нафти до Білорусі не вплинуло на транзит

Київ • УНН

 • 13839 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Російська компанія-оператор нафтопроводів "Транснефть" не отримала заявки від нафтокомпаній РФ на поставки в Білорусь з 1 січня, однак транзит нафти через територію республіки при цьому йде в повному обсязі. Про це з посиланням на офіційного представника компанії "Транснефть" Ігоря Дьоміна повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Транснефть" здійснює прокачку в межах заявок від нафтових компаній. Починаючи з 1 січня, у нас немає заявок від нафтових компаній на постачання на білоруські НПЗ. При цьому транзит через Білорусь йде в повному обсязі ", - сказав Дьомін.

Також джерело, близьке до білоруських НПЗ, повідомило агентству, що на заводах були створені великі запаси сировини - близько 0,5 млн тонн нафти.

"Цього обсягу може вистачити приблизно на 20 днів роботи", - сказало джерело.

Нагадаємо, що Росія зупинила поставки нафти у Білорусь.

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