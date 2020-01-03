В РФ заверили, что прекращение поставок нефти в Беларусь не повлияло на транзит
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Российская компания-оператор нефтепроводов "Транснефть" не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Беларусь с 1 января, однако транзит нефти через территорию республики при этом идет в полном объеме. Об этом со ссылкой на официального представителя компании "Транснефть" Игоря Демина сообщает ТАСС, передает УНН.
"Транснефть" осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января, у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ. При этом транзит через Беларусь идет в полном объеме", - сказал Демин.
Также источник, близкий к белорусским НПЗ, сообщил агентству, что на заводах были созданы большие запасы сырья - около 0,5 млн тонн нефти.
"Этого объема может хватить примерно на 20 дней работы", - сказал источник.
Напомним, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь.