Украинцам станет намного легче регистрировать "прописку"

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В среду, 17 октября, в Верховной Раде состоялась регистрация проекта закона “О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине”. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, передает УНН.

“В соответствии с положениями законопроекта, заявление на регистрацию места жительства можно будет подать обычным способом в органе или ЦПАП, но теперь услуга регистрации места проживания станет доступной через Интернет. Простота и удобство этой услуги сделают ее легкой и доступной для всех граждан Украины”, - отметил народный депутат Украины Сергей Березенко.

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Законопроектом предполагается сделать услугу регистрации места проживания доступной онлайн и отменить дополнительные документы и справки.

Согласно проекту закона, для регистрации или снятия с регистрации будет подаваться только одно заявление; не нужны никакие документы и согласования; внесение отметок в паспорт о месте проживания будет не обязательным и будет осуществляться только по желанию лица.

Проектом закона отменяется бумажный документооборот; устраняется необходимость подавать гражданам справки о месте жительства или составе семьи; исключается возможность дублирования регистрации в различных реестрах территориальных общин; органы будут обмениваться информацией о месте проживания без привлечения лица; информация о месте проживания будет соответствовать действительности на момент ее запроса.

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В автоматическом режиме регистрация/снятие с регистрации места проживания будет осуществляться на основании сведений из государственного реестра актов гражданского состояния (ГРАГС): регистрация места проживания новорожденного ребенка, снятие с регистрации места проживания умершего/лица, объявленного умершим, сообщение о регистрации места проживания ребенка в возрасте до 14 лет в орган регистрации по прежнему месту жительства ребенка.

Также обеспечивается однократность включения избирателя в Государственный реестр избирателей, а также возможно получение оперативной информации о количестве зарегистрированных или снятых с регистрации лиц в соответствующем населенном пункте (для анализа есть отклонения от обычного уровня прибытия в населенный пункт или выбытия из него).

В случае осуществления регистрации по одному адресу более трех семей, такая регистрация лица подлежит временному блокированию и подтверждению факта проживания. Указанный механизм предупредит массовую регистрацию по одному адресу (так называемые “адреса массовой регистрации” или “рукавички”).

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“Ежегодно в Украине осуществляется более 2 миллионов регистрационных действий, это — одна из самых популярных административных услуг. Совершенствование процедур позволит каждому зарегистрировать место проживания с мобильного телефона и оплатить услугу онлайн”, - заявил председатель Офиса реформирования административных услуг Владимир Семенихин.

Аналогичная система регистрации успешно работает в Нидерландах, Германии, Латвии и ряде штатов США.

Напомним, более 63% детей в Украине проживают без “прописки”. Отметим, что украинцы могут получать пенсии независимо от прописки.

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