Українцям стане набагато легше реєструвати "прописку"

“Відповідно до положень законопроекту, заяву на реєстрацію місця проживання можна буде подати звичайним способом в органі реєстрації або ЦНАП, але тепер послуга реєстрації місця проживання стане доступною і через Інтернет. Простота і зручність цієї послуги зроблять її легкою і доступною для всіх громадян України”, — відзначив народний депутат України Сергій Березенко.

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Законопроектом передбачається зробити послугу реєстрації місця проживання доступною онлайн та скасувати додаткові документи і довідки.

Згідно з проектом закону, для реєстрації або зняття з реєстрації подаватиметься тільки одна заява; не потрібні жодні документи та погодження; внесення відміток до паспортів про місце проживання буде не обов’язковим і здійснюватиметься тільки за бажанням особи.

Проектом закону скасовується паперовий документообіг; усувається необхідність подавати громадянам довідки про місце проживання або склад сім’ї; виключається можливість дублювання реєстрації у різних реєстрах територіальних громад; органи будуть обмінюватися інформацію про місце проживання без залучення особи; інформація про місце проживання відповідатиме дійсності на момент її запиту.

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В автоматичному режимі реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання здійснюватиметься на підставі відомостей з державного реєстра актів цивільних станів (ДРАЦС): реєстрація місця проживання новонародженої дитини, зняття з реєстрації місця проживання померлої особи/особи, оголошеної померлою, повідомлення про реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років до органу реєстрації за попереднім місцем проживання дитини.

Також забезпечується однократність включення виборця до Державного реєстру виборців, а також отримується оперативна інформація про кількість зареєстрованих або знятих з реєстрації осіб у відповідному населеному пункту (для аналізу чи є відхилення від звичайного рівня прибуття до населеного пункту або вибуття з нього осіб).

У разі здійснення реєстрації за однією адресою більше ніж трьох сімей, така реєстрація особи підлягає тимчасовому блокуванню та підтвердженню факту проживання. Зазначений механізм попередить масову реєстрацію за однією адресою (так звані “адреси масової реєстрації” або “рукавички”).

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“Щороку в Україні здійснюється більше 2 мільйонів реєстраційних дій, це — одна з найпопулярніших адміністративних послуг. Вдосконалення процедур дозволить кожному зареєструвати місце проживання з мобільного телефону і оплатити це онлайн,”- заявив голова Офісу реформування адміністративних послуг Володимир Семеніхін.

Аналогічна система реєстрації успішно працює в Нідерландах, Німеччині, Латвії та ряді штатів США.

Нагадаємо, понад 63% дітей в Україні проживають без “прописки”. Зазначимо, що українці можуть отримувати пенсії незалежно від прописки.