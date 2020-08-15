Украинские юристы поддержали адвокатов и правозащитников Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В открытом заявлении украинские юристы поддержали адвокатов и правозащитников Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте Украинского Хельсинского союза по правам человека, передает УНН.
“Мы, украинские адвокаты, судьи, юристы, правозащитники, выражаем солидарность и поддержку адвокатам и правозащитникам Республики Беларусь, в том числе тем, с которыми совместно проходили обучение в рамках международной программы”, — говорится в заявлении украинских выпускников международной программы УХСПЧ.
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Подписанты подчеркнули, что ценности прав человека, свободы, равенства и недискриминации, верховенства права являются основой их профессии, и объединяют правозащитников, независимо от границ государств.
“Мы понимаем всю ответственность и особую роль адвокатов и правозащитников по защите этих ценностей и недопущению нарушений прав человека во время событий, которые происходят в Республике Беларусь. Хотим выразить вам благодарность за вашу силу и профессионализм, а также подчеркиваем позицию о недопустимости нарушений прав человека, насилия и политически мотивированных преследований граждан, свободно и мирно выражающих свою гражданскую позицию”, — заявили подписанты.
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Напомним, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против своего народа, освободить всех задержанных протестующих, а также начать диалог с белорусами.
Как сообщал УНН, Евросоюз считает результаты выборов в Беларуси сфальсифицированными, поэтому не признает их.