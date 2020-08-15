Українські юристи підтримали адвокатів та правозахисників Білорусі

“Ми, українські адвокати, судді, юристи, правозахисники, висловлюємо солідарність і підтримку адвокатам і правозахисникам Республіки Білорусь, в тому числі тим, з якими спільно проходили навчання в рамках міжнародної програми, — йдеться у заяві українських випускників міжнародної програми УГСПЛ.

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Підписанти підкреслили, що цінності прав людини, свободи, рівності і недискримінації, верховенства права є основою їх професії, та об’єднують правозахисників, незалежно від кордонів держав.

“Ми розуміємо всю відповідальність і особливу роль адвокатів і правозахисників щодо захисту цих цінностей і недопущення порушень прав людини під час подій, які відбуваються в Республіці Білорусь. Хочемо висловити вам вдячність за вашу силу і професіоналізм, а також підкреслюємо позицію про неприпустимість порушень прав людини, насильства і політично мотивованих переслідувань громадян, які вільно і мирно виражають свою громадянську позицію”, — заявили підписанти.

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Нагадаємо, президенти Литви, Естонії, Латвії та Польщі закликали президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити застосування сили проти свого народу, звільнити всіх затриманих протестувальників, а також розпочати діалог з білорусами.

Як повідомляв УНН, Євросоюз вважає результати виборів у Білорусі сфальсифікованими, тому не визнає їх.