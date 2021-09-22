Украина так и не услышала ответ на вопрос, почему ООН не была представлена на Крымской платформе - Кулеба

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украина так и не услышала от Организации объединенных наций ответа на вопрос, почему ООН не была представлена на Крымской платформе в любой форме. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Дом", передает УНН.