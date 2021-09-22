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Украина так и не услышала ответ на вопрос, почему ООН не была представлена на Крымской платформе - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 21221 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украина так и не услышала от Организации объединенных наций ответа на вопрос, почему ООН не была представлена на Крымской платформе в любой форме. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Дом", передает УНН.

Цитата

"Ответ на вопрос, почему ООН не была представлена на Крымской платформе, мы не услышали. Но мы услышали поддержку территориальной целостности Украины ", - сказал Кулеба.

Детали

По его словам, Президент Владимир Зеленский во время встречи с Генсеком ООН Антониу Гутерришем поднял несколько вопросов, связанных с Крымом, и передал список почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

"Но вопрос привлечения ООН к вопросам, связанным с Крымом, остается открытым. Мы сегодня озвучили несколько идей, которые будут Генеральным секретарем проработаны, и мы будем работать. Но, будем считать неприемлемой ситуацию, если ООН самоустранится от решения вопроса Крыма и Донбасса в интересах страны, которая нарушила украинский суверенитет, границы и права человека на этих территориях. Речь идет о РФ", - отметил министр.

Он подчеркнул: есть все основания считать, что "здесь поработала Российская Федерация", которая хотела вообще сорвать саммит "Крымской платформы".

"Я хочу как министр, как представитель государства-основательницы ООН, услышать четкий ответ, пусть опровергнута будет моя позиция - я буду счастлив - но я хочу услышать четкий ответ от ООН: почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите "Крымской платформы" ?"... Пока я такого ответа не услышал", - резюмировал министр.

Контекст

Организация объединенных наций не принимала участия в учредительном саммите "Крымской платформы", который проходил в Киеве 23 августа.

По словам Кулебы, ООН проигнорировала саммит и не была на нем представлена по "абсолютно политическим мотивам".

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сегодня, 22 сентября.

На открытии сессии накануне уже выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид, Президент Бразилии Жаир Болсонару и Президент США Джозеф Байден.

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