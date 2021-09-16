ООН проігнорувала саміт "Кримської платформи" з політичних мотивів - Кулеба

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“Відзначу один негативний момент в контексті нашої участі в ООН, це безумовно те що організація проігнорувала саміт „Кримської платформи“ і не була на ньому представлена. Це відбулось з абсолютно політичних мотивів, і ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення”, — сказав Кулеба.

Деталі

Міністр підкреслив, що ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки.

“Коли ми бачимо участь таких поважних організацій, як Рада Європи, НАТО, ГУАМ, у саміті „Кримської платформи“, а ООН свідомо цей захід ігнорує — то це говорить і про стан справ у самій організації, і про розуміння нею своєї ролі та місії у світі. Можу відверто сказати, що це — не правильне розуміння, яке ми будемо змінювати. Тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право”, — додав дипломат.

Додамо

У день відкриття 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою сесії Генасамблеї, міністром закордонних справ Мальдівів Абдуллою Шахідом.



Глава української дипломатії окреслив три пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.