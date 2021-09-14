Кулеба назвав три пріоритети України на новій сесії Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Протидія російській агресії, подолання пандемії COVID-19 та поліпшення умов життя українців на Донбасі - пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає УНН.
Як повідомили у МЗС, у день відкриття 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою сесії Генасамблеї, міністром закордонних справ Мальдівів Абдуллою Шахідом.
Глава української дипломатії окреслив три пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН:
Протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу та Криму;
Поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії на Донбасі;
Подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічних наслідків.
Деталі
“Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, закріпленим у стратегії зовнішньополітичної діяльності, залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. 23 серпня в Києві відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи, яка консолідує міжнародні зусилля задля деокупації Криму.
Ми розраховуємо на всебічну підтримку її роботи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети Кримської платформи - повернення Криму - відновить повагу до Статуту ООН та припинить грубі порушення міжнародного права”, - наголосив міністр.
Кулеба поінформував про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН.
Другим пріоритетом України на 76-й сесії Генасамблеї ООН стане поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії у Донецькій та Луганській областях: “ООН має знання, досвід та технології реалізації проєктів із відновлення територій, які постраждали від збройних конфліктів. Ми зацікавлені у більш активній діяльності ООН у регіоні, зокрема в сферах гуманітарного розмінування, розбудови медичної, освітньої та житлово-комунальної інфраструктури”.
Третім пріоритетом стане подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічних наслідків: “Всі держави мають отримати рівний доступ до вакцин, мати достатньо засобів для ефективної протидії пандемії та економічного відновлення. Україна готова до ефективної співпраці з ООН задля зміцнення української системи охорони здоров'я та соціально-економічного захисту найбільш вразливих категорій громадян”, - підсумував Кулеба.
Додамо
Дмитро Кулеба побажав Абдуллі Шахіду успіху у досягненні його цілей на чолі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та підкреслив готовність до ефективної співпраці. Він нагадав, що Україна як одна із держав-засновниць ООН виступає за посилення ролі ООН в розв'язанні нагальних проблем міжнародних відносин: “Ми готові разом із чинним головуванням Генасамблеї докласти спільних зусиль задля розв’язання збройних конфліктів, відновлення глобальної економіки після пандемії COVID-19, боротьби зі змінами клімату”.