Кулеба назвал три приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Противодействие российской агрессии, преодоление пандемии COVID-19 и улучшение условий жизни украинцев на Донбассе - приоритеты Украины на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
Как сообщили в МИД, в день открытия 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем сессии Генассамблеи, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом.
Глава украинской дипломатии очертил три приоритета Украины на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН:
Противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;
Улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;
Преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.
Детали
"Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. 23 августа в Киеве состоялся саммит инаугурации Крымской платформы, которая консолидирует международные усилия для деоккупации Крыма.
Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку ее работы со стороны ООН, ведь достижение конечной цели Крымской платформы - возвращение Крыма - восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права", - подчеркнул министр.
Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН.
Вторым приоритетом Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН станет улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донецкой и Луганской областях: "ООН имеет знания, опыт и технологии реализации проектов по восстановлению территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов. Мы заинтересованы в более активной деятельности ООН в регионе, в частности в сферах гуманитарного разминирования, развития медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной инфраструктуры".
Третьим приоритетом станет преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий: "Все государства должны получить равный доступ к вакцинам, иметь достаточно средств для эффективного противодействия пандемии и экономического восстановления. Украина готова к эффективному сотрудничеству с ООН для укрепления украинской системы здравоохранения и социально-экономической защиты наиболее уязвимых категорий граждан", - подытожил Кулеба.
Добавим
Дмитрий Кулеба пожелал Абдулле Шахиду успеха в достижении его целей во главе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и подчеркнул готовность к эффективному сотрудничеству. Он напомнил, что Украина как одно из государств-основателей ООН выступает за усиление роли ООН в решении насущных проблем международных отношений: "Мы готовы вместе с действующим председательством Генассамблеи приложить совместные усилия для решения вооруженных конфликтов, восстановление глобальной экономики после пандемии COVID -19, борьбы с изменениями климата".