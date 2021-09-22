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Україна так і не почула відповідь на запитання, чому ООН не була представлена на Кримській платформі - Кулеба

Київ • УНН

 • 21230 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Україна так і не почула від Організації об’єднаних націй відповіді на запитання, чому ООН не була представлена на Кримській платформі в будь-якій формі. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу “Дом”, передає УНН.

Цитата

“Відповідь на запитання, чому ООН не була представлена на Кримській платформі, ми не почули. Але ми почули підтримку територіальної цілісності України”, — сказав Кулеба.

Деталі

З його слів, Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем порушив декілька питань, пов’язаних з Кримом, та передав тому список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

“Але питання залучення ООН до питань, пов’язаних з Кримом, залишається відкритим. Ми сьогодні озвучили декілька ідей, які будуть Генеральним секретарем опрацьовані, і ми будемо працювати. Але, вважатимемо неприйнятною ситуацію, якщо ООН самоусунеться від вирішення питання Криму та Донбасу в інтересах країни, яка порушила український суверенітет, кордони і права людини на цих територіях. Йдеться про РФ”, — зазначив міністр.

Він підкреслив: є всі підстави вважати, що “тут попрацювала Російська Федерація”, яка хотіла взагалі зірвати саміт “Кримської платформи”.

“Я хочу як міністр, як представник держави-засновниці ООН, почути чітку відповідь, нехай спростована буде моя позиція — я буду щасливий — але я хочу почути чітку відповідь від ООН: чому вона не взяла участь у жодній формі в саміті „Кримської платформи“?”... Поки що я такої відповіді не почув", - резюмував міністр.

Контекст

Організація об’єднаних націй не брала участі в установчому саміті “Кримської платформи”, що проходив у Києві 23 серпня.
Зі слів Кулеби, ООН проігнорувала саміт і не була на ньому представлена з “абсолютно політичних мотивів”.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй сьогодні, 22 вересня.

На відкритті сесії напередодні вже виступили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй Абдулла Шахід, Президент Бразилії Жаїр Болсонару та Президент США Джозеф Байден.

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