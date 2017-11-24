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Украина согласится на декларацию саммита ВП в обмен на несколько вещей - журналист

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина, которая ранее хотела более амбициозных формулировок относительно европейских стремлений, похоже, согласится на декларацию саммита Восточного партнерства в обмен на "дорожную карту" по присоединению к Таможенному, Энергетическому и Цифровому союзам ЕС. Об этом в своем микроблоге Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Похоже, что Украина согласится на декларацию Восточного партнерства, но взамен получит своего рода дорожную карту по присоединению в один день к Таможенному союзу, Энергетическому союзу и Цифровому союзу ЕС", - сообщил он.

Ранее журналист заявил, что по состоянию на утро перед саммитом, никаких изменений в проект итоговой декларации не вносили и скорее всего так оно и останется.

При этом в самом Евросоюзе заявили, что тема сегодняшнего саммита Восточного партнерства не в присоединении стран к ЕС.

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Несколько дней назад Р.Йозвяк заявлял, что в некоторых из восточных партнеров были проблемы с проектом декларации саммита Восточного партнерства. "Украина хочет более амбициозных формулировок относительно европейских стремлений", - сообщил он тогда.

Также он заявлял, что Украине не удалось достичь формулировок в проекте декларации относительно агрессии РФ, которых она хотела.

Looks like #Ukraine will accept the #EaP declaration but in return get a sort of road map for one day joining the customs union, the energy union and the digital union

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 листопада 2017 р.

some of the Eastern partners have issues with the draft #EaP declaration. #Ukraine wants a more ambitious language on the European aspirations & #Armenia & #Azerbaijan want specific reference to Nagorno-Karabakh but can't agree on the language

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 листопада 2017 р.

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