Украина согласится на декларацию саммита ВП в обмен на несколько вещей - журналист

"Похоже, что Украина согласится на декларацию Восточного партнерства, но взамен получит своего рода дорожную карту по присоединению в один день к Таможенному союзу, Энергетическому союзу и Цифровому союзу ЕС", - сообщил он.

Ранее журналист заявил, что по состоянию на утро перед саммитом, никаких изменений в проект итоговой декларации не вносили и скорее всего так оно и останется.

При этом в самом Евросоюзе заявили, что тема сегодняшнего саммита Восточного партнерства не в присоединении стран к ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грибаускайте оценила европерспективу Украины, указав, что это долгий путь

Несколько дней назад Р.Йозвяк заявлял, что в некоторых из восточных партнеров были проблемы с проектом декларации саммита Восточного партнерства. "Украина хочет более амбициозных формулировок относительно европейских стремлений", - сообщил он тогда.

Также он заявлял, что Украине не удалось достичь формулировок в проекте декларации относительно агрессии РФ, которых она хотела.

Looks like #Ukraine will accept the #EaP declaration but in return get a sort of road map for one day joining the customs union, the energy union and the digital union

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 листопада 2017 р.

some of the Eastern partners have issues with the draft #EaP declaration. #Ukraine wants a more ambitious language on the European aspirations & #Armenia & #Azerbaijan want specific reference to Nagorno-Karabakh but can't agree on the language

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 листопада 2017 р.