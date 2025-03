Україна погодиться на декларацію саміту СхП в обмін на декілька речей - журналіст

"Схоже, що Україна погодиться на декларацію Східного партнерства, але натомість отримає свого роду дорожню карту щодо приєднання в один день до Митного союзу, Енергетичного союзу і Цифрового союзу ЄС", - повідомив він.

Раніше журналіст заявив, що станом на ранок перед самітом, жодних змін у проект підсумкової декларації не вносили і швидше за все так воно і залишиться.

При цьому у самому Євросоюзі заявили, що тема сьогоднішнього саміту Східного партнерства не у приєднанні країн до ЄС.

Кілька днів тому Р.Йозвяк заявляв, що у деяких зі східних партнерів були проблеми з проектом декларації саміту Східного партнерства. "Україна хоче більш амбіційних формулювань щодо європейських прагнень", - повідомив він тоді.

Також він заявляв, що Україні не вдалося досягти формулювань у проекті декларації щодо агресії РФ, яких вон хотіла.

Looks like #Ukraine will accept the #EaP declaration but in return get a sort of road map for one day joining the customs union, the energy union and the digital union

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 листопада 2017 р.

some of the Eastern partners have issues with the draft #EaP declaration. #Ukraine wants a more ambitious language on the European aspirations & #Armenia & #Azerbaijan want specific reference to Nagorno-Karabakh but can't agree on the language

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 листопада 2017 р.