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Україна погодиться на декларацію саміту СхП в обмін на декілька речей - журналіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна, яка раніше хотіла більш амбітних формулювань щодо європейських прагнень, схоже, погодиться на декларацію саміту Східного партнерства в обмін на "дорожню карту" щодо приєднання до Митного, Енергетичного і Цифрового союзів ЄС. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.

"Схоже, що Україна погодиться на декларацію Східного партнерства, але натомість отримає свого роду дорожню карту щодо приєднання в один день до Митного союзу, Енергетичного союзу і Цифрового союзу ЄС", - повідомив він.

Раніше журналіст заявив, що станом на ранок перед самітом, жодних змін у проект підсумкової декларації не вносили і швидше за все так воно і залишиться.

При цьому у самому Євросоюзі заявили, що тема сьогоднішнього саміту Східного партнерства не у приєднанні країн до ЄС.

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Кілька днів тому Р.Йозвяк заявляв, що у деяких зі східних партнерів були проблеми з проектом декларації саміту Східного партнерства. "Україна хоче більш амбіційних формулювань щодо європейських прагнень", - повідомив він тоді. 

Також він заявляв, що Україні не вдалося досягти формулювань у проекті декларації щодо агресії РФ, яких вон хотіла.

Looks like #Ukraine will accept the #EaP declaration but in return get a sort of road map for one day joining the customs union, the energy union and the digital union

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 листопада 2017 р.

some of the Eastern partners have issues with the draft #EaP declaration. #Ukraine wants a more ambitious language on the European aspirations & #Armenia & #Azerbaijan want specific reference to Nagorno-Karabakh but can't agree on the language

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 листопада 2017 р.

Українські Національні Новини

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