Украина не будет участвовать в торжественных мероприятиях в честь 70-летия Совета Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Страсбурге представители Украины решили не участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
“Консультации в Страсбурге с коллегами из группы Балтик+ (Литва, Латвия, Эстония и Грузия). Приняли следующие общие решения: не участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы”, — пишет Гончаренко.
Первой Украины в этом вопросе поддержала грузинская делегация.
Кроме этого, “было решено не принимать участие в открытии сегодняшней сессии ПАСЕ; в 12.00 провести встречу с Госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели где Моншален; после этой встречи вновь провести консультации о дальнейших совместных действиях”, — сообщил нардеп.
Напомним, в Страсбурге 30 сентября открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 4 октября.