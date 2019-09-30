Україна не братиме участь в урочистих заходах на честь 70-річчя Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Страсбурзі представники України вирішили не брати участь у святкуванні 70-річчя Ради Європи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Консультації в Страсбурзі з колегами з групи Балтік+ (Литва, Латвія, Естонія і Грузія). Прийняли наступні спільні рішення: не брати участь у святкуванні 70-річчя Ради Європи”, — пише Гончаренко.
Першою Україну в цьому питанні підтримала грузинська делегація.
Окрім цього, “було вирішено не брати участь у відкритті сьогоднішньої сесії ПАРЄ; о 12.00 провести зустріч з Держсекретарем МЗС Франції з питань Європи Амелі де Моншален; після цієї зустрічі знову провести консультації про подальші спільні дії”, — повідомив нардеп.
Нагадаємо, У Страсбурзі 30 вересня відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня.