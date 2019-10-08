Украина и Латвия продолжат сотрудничество в ПАСЕ по российскому вопросу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Украина и Латвия договорились продолжить сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы после возвращения российской делегации. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Латвии по результатам визита главы латвийского МИД Эдгарса Ринкевичса в Украину, передаёт УНН.
"Переговоры с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко были посвящены сотрудничеству в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после восстановления избирательных прав (делегации - ред.) России. Украинская сторона выразила благодарность латвийской делегации, проявившей солидарность с Украиной на осенней сессии ПАСЕ, и была достигнута договоренность продолжить сотрудничество по этому вопросу относительно России, сохранив его в повестке дня Совета Европы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинская делегация в ПАСЕ подписала заявление о создании в организации постоянной группы "Балтик плюс" с участием также Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.
Группа приняла решение не участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы в знак протеста в связи с восстановлением права голоса России в организации.