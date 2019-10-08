Україна і Латвія продовжать співпрацю у ПАРЄ щодо російського питання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Україна і Латвія домовилися продовжити співпрацю у межах Парламентської асамблеї Ради Європи після повернення російської делегації. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Латвії за результатами візиту глави латвійської МЗС Едгарса Рінкевичса в Україні, передає УНН.
"Переговори з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком були присвячені співробітництву в межах Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) після відновлення виборчих прав (делегації - ред.) Росії. Українська сторона висловила вдячність латвійській делегації, яка виявила солідарність з Україною на осінньої сесії ПАРЄ, і була досягнута домовленість продовжити співпрацю з цього питання щодо Росії, зберігши його в порядку денному Ради Європи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше українська делегація в ПАРЄ підписала заяву про створення в організації постійної групи "Балтік плюс" за участю також Латвії, Литви, Естонії та Грузії.
Група ухвалила рішення не брати участь в святкуванні 70-річчя Ради Європи на знак протесту у зв'язку з відновленням права голосу Росії в організації.