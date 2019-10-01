В ПАСЕ создали группу "Балтик плюс" с участием Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы подписала заявление о создании в организации постоянной группы "Балтик плюс" с участием также Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации, депутата от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько, передает УНН.
"Подписали заявление о создании постоянной группы "Балтик плюс" в ПАСЕ. Договорились с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о дальнейшей системной работе по созданию механизмов по возвращению доверия к ПАСЕ. Следующая встреча группы состоится в Киеве", - написала Ясько.
По ее словам, задача группы "продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдовы".
"Наш первый шаг - отказ от празднования 70-й годовщины организации, потерявшей свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов", - добавила она.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что в Страсбурге представители Украины решили не участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы.