У ПАРЄ створили групу "Балтік плюс" за участю України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи підписала заяву про створення в організації постійної групи "Балтік плюс" за участю також Латвії, Литви, Естонії та Грузії. Про це у Facebook повідомила глава української делегації, депутатка від партії “Слуга народу” Єлизавета Ясько, передає УНН.
"Підписали заяву про створення постійної групи "Балтік плюс" в ПАРЄ. Домовились з Латвією, Литвою, Естонією та Грузією про подальшу системну роботу по створенню механізмів по поверненню довіри до ПАРЄ. Наступна зустріч групи відбудеться в Києві", - написала Ясько.
З її слів, завдання групи "продовжувати політику невизнання анексії Криму, засудження окупації Росією Криму, частини Східної України, Грузії та Молдови".
"Наш перший крок – відмова від святкування 70-ї річниці організації, яка втратила свій авторитет в очах мільйонів громадян держав-членів", - додала вона.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що у Страсбурзі представники України вирішили не брати участь у святкуванні 70-річчя Ради Європи.