У ПАРЄ створили групу "Балтік плюс" за участю України

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 11705 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 27089 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 41899 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 91985 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 67861 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 60619 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 282209 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 173870 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141594 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142041 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.4м/с
38%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 56371 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 75158 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 70580 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 24104 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 39546 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 91939 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 282184 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 222818 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 337718 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 354094 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 4638 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 9200 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 8348 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 13564 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 75347 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У ПАРЄ створили групу "Балтік плюс" за участю України

Київ • УНН

 • 16108 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи підписала заяву про створення в організації постійної групи "Балтік плюс" за участю також Латвії, Литви, Естонії та Грузії. Про це у Facebook повідомила глава української делегації, депутатка від партії “Слуга народу” Єлизавета Ясько, передає УНН.

У ПАРЄ створили групу "Балтік плюс" за участю України

"Підписали заяву про створення постійної групи "Балтік плюс" в ПАРЄ. Домовились з Латвією, Литвою, Естонією та Грузією про подальшу системну роботу по створенню механізмів по поверненню довіри до ПАРЄ. Наступна зустріч групи відбудеться в Києві", - написала Ясько.

З її слів, завдання групи "продовжувати політику невизнання анексії Криму, засудження окупації Росією Криму, частини Східної України, Грузії та Молдови".

"Наш перший крок – відмова від святкування 70-ї річниці організації, яка втратила свій авторитет в очах мільйонів громадян держав-членів", - додала вона.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що у Страсбурзі представники України вирішили не брати участь у святкуванні 70-річчя Ради Європи

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.31
Bitcoin
$81,899.00
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28