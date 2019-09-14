Украина готова к газовым переговорам с Россией и ЕС - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Трехсторонние газовые переговоры с участием представителей Украины, России и Европейской комиссии по транзиту газа состоятся на следующей неделе, и украинская сторона готова к ним. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на конференции YES, передает корреспондент УНН.
"Переговоры (по транзиту газа - ред.) состоятся на следующей неделе", - сказал Гончарук.
Премьер подчеркнул, что правительство к ним готово и осознает все возможные риски запуска проекта "Северный поток - 2".
"Мы понимаем все риски, очень хорошо информированы. Мы готовы к этому - наши государственные компании и должностные лица, отвечающие за соответствующие блоки в правительстве, готовы и к следующей зиме, и к этим переговорам", - сказал он.
Кроме того, Гончарук добавил, что российский газотранспортный проект является частью гибридной войны, и Украина должна заботиться о своих интересах.
Ранее в Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу 19 сентября.
Главной темой встречи станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта.