Україна готова до газових переговорів з Росією та ЄС - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Тристоронні переговори за участю представників України, Росії та Європейської комісії щодо транзиту газу відбудуться наступного тижня, і українська сторона готова до них. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на конференції YES, передає кореспондент УНН.
"Переговори (щодо транзиту газу - ред.) відбудуться наступного тижня",- сказав Гончарук.
Прем'єр підкреслив, що уряд до них готовий й усвідомлює всі можливі ризики щодо запуску проекту "Північний потік - 2".
"Ми розуміємо всі ризики, дуже добре поінформовані. Ми готові до цього – наші державні компанії й урядовці, які відповідають за відповідні блоки в уряді, готові і до наступної зими, і до цих переговорів", - сказав він.
Крім того, Гончарук додав, що російський газотранспортний проект є частиною гібридної війни, і Україна має дбати про свої інтереси.
Раніше у Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією і Україною щодо газу 19 вересня.
Головною темою зустрічі стане обговорення умов поставок і транзиту російського газу у ЄС через територію України з 2020 року, тобто після завершення чинного транзитного контракту.