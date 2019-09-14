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Державні компанії готові до наступного опалювального сезону - Прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Україна готова до наступного опалювального сезону, як і до можливості розвитку російського проекту газопроводу "Північний потік - 2". Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на конференції YES у суботу, передає кореспондент УНН.

"Наші державні компанії і чиновники готові до цього (до запуску "Північного потоку - 2" – ред.), і до наступної зими готові", - сказав Гончарук.

При цьому він додав, що сфера енергетики України залишається монополізованою.

Раніше у Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією і Україною щодо газу 19 вересня. 

Головною темою зустрічі стане обговорення умов поставок і транзиту російського газу у ЄС через територію України з 2020 року, тобто після завершення чинного транзитного контракту.

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