Государственные компании готовы к следующему отопительному сезону - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украина готова к следующему отопительному сезону, как и к возможности развития российского проекта газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на конференции YES в субботу, передает корреспондент УНН.
"Наши государственные компании и чиновники готовы к этому (к запуску "Северного потока - 2" - ред.), и к следующей зиме готовы", - сказал Гончарук.
При этом он добавил, что сфера энергетики Украины остается монополизированной.
Ранее в Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу 19 сентября.
Главной темой встречи станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта.