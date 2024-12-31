Украинцев призвали к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита
Киев • УНН
В украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности после 13 массированных атак с начала года. Энергетики продолжают восстановительные работы и призывают к рациональному потреблению электроэнергии.
В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, есть потребность рационального потребления электричества, ситуация в энергосистеме может меняться, сообщили в НЭК «Укрэнерго» и Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Детали
«Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности», - указали в Укрэнерго.
Как отмечается, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. «Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - сообщили в Укрэнерго.
«Ситуация в энергосистеме может меняться», - отметили в компании.
И посоветовали следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго.
«Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию», - отметили в Минэнерго.
При этом о графиках отключения информации не указано.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.12 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - отметили в Минэнерго.