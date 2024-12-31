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Украинцев призвали к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита

Украинцев призвали к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита

Киев  •  УНН

 • 4941 просмотра

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В украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности после 13 массированных атак с начала года. Энергетики продолжают восстановительные работы и призывают к рациональному потреблению электроэнергии.

В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, есть потребность рационального потребления электричества, ситуация в энергосистеме может меняться, сообщили в НЭК «Укрэнерго» и Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Детали

«Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности», - указали в Укрэнерго.

Как отмечается, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. «Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - сообщили в Укрэнерго.

«Ситуация в энергосистеме может меняться», - отметили в компании.

И посоветовали следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго.

«Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию», - отметили в Минэнерго.

При этом о графиках отключения информации не указано.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.12 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - отметили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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