Українців закликали до раціонального споживання електрики на тлі значного дефіциту
Київ • УНН
В українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності після 13 масованих атак з початку року. Енергетики продовжують відновлювальні роботи та закликають до раціонального споживання електроенергії.
В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, є потреба раціонального споживання електрики, ситуація в енергосистемі може змінюватися, повідомили в НЕК "Укренерго" та Міненерго у вівторок, пише УНН.
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"Українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності", - вказали в Укренерго.
Як зазначається, вварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. "Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", - повідомили в Укренерго.
"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - наголосили у компанії.
І порадили стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію", - наголосили в Міненерго.
При цьому про графіки відключення інформації не вказано.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - зазначили у Міненерго.