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Украинское дальнобойное вооружение, в которое вложила Литва, уже работает на фронте - министр

Киев • УНН

 • 3510 просмотра

Министерство обороны Литвы выделило 10 миллионов евро на производство украинского дальнобойного вооружения. Это оружие уже эффективно используется на фронте.

Украинское дальнобойное вооружение, в которое вложила Литва, уже работает на фронте - министр

Дальнобойное вооружение, средства на которое выделила Литва, уже эффективно используется на фронте, сообщил в понедельник министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, пишет УНН.

Литва укрепляет дальнобойные возможности Украины. 10 миллионов евро - именно столько Министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения. Это оружие уже эффективно работает на фронте - усиливая нашу дальность, точность и мощь

- написал Умеров.

По его словам, это - результат первого транша в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года.

"Вместе с литовскими партнерами работаем над следующим этапом - еще 10 миллионов евро помощи, которые позволят расширить производство и усилить наши дальнобойные возможности еще больше", - указал министр.

"Это стратегическая инвестиция в силу Украины, нашу независимость и безопасность всей Европы. Искренне благодарен правительству и народу Литвы за решительную поддержку, стратегическое видение и реальный вклад в нашу победу", - отметил Умеров.

Дополнение

В прошлом году Украина и Литва, которая пообещала 10 миллионов евро на украинскую ракету-дрон "Паляниця", подписали меморандум о финансировании последней производства украинских дальнобойных дронов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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