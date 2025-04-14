Украинское дальнобойное вооружение, в которое вложила Литва, уже работает на фронте - министр

Министерство обороны Литвы выделило 10 миллионов евро на производство украинского дальнобойного вооружения. Это оружие уже эффективно используется на фронте.

Дальнобойное вооружение, средства на которое выделила Литва, уже эффективно используется на фронте, сообщил в понедельник министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, пишет УНН. Литва укрепляет дальнобойные возможности Украины. 10 миллионов евро - именно столько Министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения. Это оружие уже эффективно работает на фронте - усиливая нашу дальность, точность и мощь - написал Умеров. По его словам, это - результат первого транша в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года. "Вместе с литовскими партнерами работаем над следующим этапом - еще 10 миллионов евро помощи, которые позволят расширить производство и усилить наши дальнобойные возможности еще больше", - указал министр. "Это стратегическая инвестиция в силу Украины, нашу независимость и безопасность всей Европы. Искренне благодарен правительству и народу Литвы за решительную поддержку, стратегическое видение и реальный вклад в нашу победу", - отметил Умеров. Дополнение В прошлом году Украина и Литва, которая пообещала 10 миллионов евро на украинскую ракету-дрон "Паляниця", подписали меморандум о финансировании последней производства украинских дальнобойных дронов.