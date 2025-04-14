Українське далекобійне озброєння, у яке вклала Литва, уже працює на фронті - міністр

Міністр оборони України повідомив, що далекобійне озброєння, профінансоване Литвою на 10 млн євро, вже ефективно використовується на фронті. Литва готує новий транш допомоги на таку ж суму.

Далекобійне озброєння, кошти на яке виділила Литва, уже ефективно використовується на фронті, повідомив у понеділок міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook, пише УНН. Литва зміцнює далекобійні можливості України. 10 мільйонів євро - саме стільки Міністерство національної оборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння. Ця зброя вже ефективно працює на фронті - посилюючи нашу дальність, точність і міць - написав Умєров. З його слів, це - результат першого траншу в межах Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року. "Разом із литовськими партнерами працюємо над наступним етапом - ще 10 мільйонів євро допомоги, які дозволять розширити виробництво й підсилити наші далекобійні можливості ще більше", - вказав міністр. "Це стратегічна інвестиція в силу України, нашу незалежність та безпеку всієї Європи. Щиро вдячний уряду і народу Литви за рішучу підтримку, стратегічне бачення та реальний внесок у нашу перемогу", - зазначив Умєров. Доповнення Торік Україна і Литва, яка пообіцяла 10 мільйонів євро на українську ракету-дрон "Паляниця", підписали меморандум щодо фінансування останньою виробництва українських далекобійних дронів.